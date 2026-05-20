Иран официально объявит вознаграждение за убийство Трампа и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Парламент Ирана собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает вознаграждение в размере 50 миллионов евро за убийство президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и командующего Центрального командования Вооруженных сил США Брэда Купера.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Законопроект под названием «Взаимные действия военных и сил безопасности Исламской Республики» представлен как акт «возмездия» за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Инициативу объявил Ибрагим Азизи, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, в эфире государственного телевидения.

«Это наше право. Так же, как наш имам был погибший мучеником, президент Соединенных Штатов должен быть наказан каждым мусульманином или свободным человеком», — заявил он.

Махмуд Набавиан, иранский шиитский священнослужитель и член парламента, подтвердил заявление Азизи о предстоящем голосовании.

Набавиан добавил, что поступали угрозы в адрес нового верховного лидера, аятоллы Моджтабы Хаменеи, и предупредил, что реакция Ирана на такое убийство будет «разрушительной».

Ранее иранская группа «Кровный завет» собрала 40 миллионов долларов, чтобы предложить вознаграждение за голову Трампа после июньской бомбардировки трех ядерных объектов. Американский аналитический центр «Институт исследований СМИ Ближнего Востока» (MEMRI) сообщил, что «Кровный завет» действует «под эгидой иранского режима».

Д-р Даниэль Коэн, научный сотрудник Международного института борьбы с терроризмом (ИКТ), отметил, что этот потенциальный шаг, вероятно, является искажением программы вознаграждений Государственного департамента США, где люди получают финансовое вознаграждение за предоставление информации о разыскиваемых террористах.

«Я думаю, что это скорее психологическая операция против руководства, ничего больше», — прокомментировал Коэн.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный военный удар по Ирану после обращений лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые попросили дать шанс для переговоров.

Впоследствии американский президент объявил дедлайн для Ирана, чтобы завершить переговоры.

Тегеран, со своей стороны, обвинил Трампа в желании возобновить войну и пригрозил ответить на любые удары атаками за пределами Ближнего Востока.

