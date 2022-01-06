Иран отказался обсуждать возмещение ущерба за сбивание самолета МАУ под Тегераном: реакция международной группы

Иран будут пытаться привлечь к ответственности за сбивание самолета МАУ в соответствии с нормами международного права.

Иран категорически отказывается против каких-либо переговоров о выплате репараций за сбивание самолета МАУ в январе 2020 года под Тегераном, когда погибли 176 пассажиров и экипаж. Страны из состава международной группы планируют иными путями решить этот вопрос.

Об этом говорится в заявлении международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, говорится на сайте МИД Украины.

Как отмечается, совсем недавно международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но 27 декабря пришел однозначный ответ от Ирана, который "не видит необходимости вести переговоры с международной группой".

"Несмотря на то, что Иран сначала согласился сотрудничать с международной группой, о чем было сообщено во время первого раунда переговоров 30 июля 2020 года, Иран сейчас изменил свою позицию и категорически выступает против любых дальнейших переговоров, связанных с нашим коллективным требованием о возмещении ущерба за ущерб PS752. Поскольку Иран, несущий международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем жертвам трагедии", — подчеркнули в МИД.

Международная группа отметила, что за последние два года прикладывала немало усилий и неоднократно пыталась дипломатическим путем решить этот вопрос. Но в связи с позицией Ирана, международная группа теперь сосредоточится на дальнейших действиях по решению этого вопроса в соответствии с нормами международного права.

"Иран продолжает избегать выполнения своих международно-правовых обязательств, отказываясь вести дальнейшие переговоры с международной группой и не возмещая ущерба за свои действия. Международная группа не считает целесообразным терпеть надругательство над памятью 176 невинных жертв", — сказано в заявлении.

Министры из Канады, Швеции, Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выразили единство в своем обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, приведших к незаконному уничтожению рейса PS752.

"И сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение ущерба, причиненного нарушением Ираном норм международного права", — добавили министры.

Напомним, рейс PS 752 украинской авиакомпании был сбит над Тегераном незадолго после взлета 8 января 2020 года. Власти Ирана сначала отрицали свою причастность к катастрофе, но наконец признали, что сбили самолет случайно.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран пока пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения". В этой связи Украина настроена занять более жесткую позицию и вместе с другими странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побуждать его занять честную позицию".

В то же время, США пообещали помочь привлечь Иран к ответственности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.