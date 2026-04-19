Иран отказался от нового раунда переговоров с США: названы причины

Иран не пойдет на переговоры с США

Иран не будет участвовать в очередном раунде переговоров с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает государственное агентство IRNA.

В Тегеране объяснили свое решение жесткой позицией Вашингтона. В частности, речь идет о «завышенных требованиях», непоследовательности в переговорах, а также о продолжающейся морской блокаде, которую в Иране считают неприемлемой.

Заявление иранской стороны последовало после того, как экспрезидент США Дональд Трамп объявил о подготовке нового раунда переговоров.

Что известно о перемирии и что будет дальше

В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия между сторонами. Несмотря на формальное соблюдение договоренностей, ситуация остается напряженной. В частности, Иран в очередной раз отказался открывать Ормузский пролив, обвинив США в нарушении предварительных договоренностей.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон к компромиссу, однако пока признаков быстрого возобновления диалога нет.