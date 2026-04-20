Иран отказался от второго раунда переговоров с США: что известно
Иран заявил об отказе от участия во втором раунде переговоров с США. Решение принято на фоне обострения споров по поводу ядерной программы и новых обвинений в морском инциденте.
Переговоры США и Ирана продолжаются достаточно напряженно и долго. В прошлый раз Дональд Трамп «взорвался» угрозами. В Иране заявили, что не планируют участвовать во втором раунде переговоров с США.
Об этом 20 апреля заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай, пишет Радио Свобода.
Иранские государственные СМИ сообщают, что Иран не будет участвовать в переговорах, несмотря на то, что в Исламабад должна отправиться американская делегация.
«Иран примет соответствующее решение по продолжению переговорного пути, отдавая приоритет национальным интересам и проблемам», — заявил Эсмаил Бакай.
Кроме того, Бакай назвал захват и обстрел американцами иранского корабля вблизи Ормузского пролива «агрессией». По его словам, иранские власти будут расследовать инцидент.
Высокопоставленные иранские чиновники заявили агентству Reuters, что между США и Ираном остаются неразрешенные разногласия по ядерной программе.
«Длительная военно-морская блокировка США подрывает мирные переговоры между Ираном и США», — заявил иранский чиновник на условиях анонимности.
Он добавил, что оборонный потенциал Ирана и ракетная программа страны не подлежат обсуждениям.
Переговоры США и Ирана — последние новости
Мирные переговоры США и Ирана должны состояться завтра, 21 апреля, в Исламабаде. На них должны были поехать вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщали в Белом доме.
Вскоре стало известно, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с США. Там объяснили, что США имеют жесткую позицию, завышенные требования и непоследовательность в переговорах. Также Иран недоволен продолжительной американской блокадой Ормузского пролива.
В ближайшие дни истекает срок двухнедельного перемирия. Ситуация остается напряженной. Трамп может снова пригрозить атаковать все мосты и электростанции в Иране.