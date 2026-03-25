Иран отказывается от переговорщиков Трампа: кого хочет видеть взамен

Израиль, США, Иран / © ТСН

Иран не хочет вести переговоры с частью представителей администрации президента США Дональда Трампа. Вероятно, страна предпочитает вице-президента Штатов Джея Ди Венса.

Об этом пишет CNN.

Какая позиция Ирана относительно переговоров

Как сообщают источники, знакомые с дипломатическими контактами, Тегеран через косвенные каналы дал понять, что не заинтересован в возобновлении переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Иранская сторона хотела бы работать с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Источники отмечают, что такое решение связано с нехваткой доверия после срыва предварительных переговоров в преддверии военных действий с участием Израиля и США. В Иране считают, что переговоры с нынешними представителями не дадут результата.

В то же время Джей Ди Вэнс, по оценкам собеседников, воспринимается как более открытый к идее завершения конфликта. Один из них предположил, что вице-президент может быть настроен на поиск путей прекращения войны.

Тем не менее, аналитики предостерегают, что участие Венса в переговорах также несет риски, ведь достижение договоренностей будет сложным. К тому же Стив Уиткофф остается активно вовлечен в переговорный процесс, и Ирану, вероятно, придется работать с тем представителем, которого определит Вашингтон.

В Белом доме отмечают, что окончательное решение о составе переговорной группы принимает президент Дональд Трамп. По словам пресс-секретаря Каролин Ливитт, к процессу могут быть привлечены также госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер.

В то же время, возможность встречи между США и Ираном, которая может состояться в ближайшие дни в Исламабаде, остается неопределенной. Даже сторонники переговоров оценивают ее перспективы сдержанно.

Ранее США передали Ирану 15-пунктный план мирного урегулирования войны. Среди главных условий: ограничение ядерной и ракетной программ Тегерана, в частности, контроль над обогащенным ураном. Одним из центральных предложений является передача около 440 кг высокообогащенного урана под международный контроль. Также в плане поднимается вопрос разблокирования Ормузского пролива, влияющего на мировые поставки энергоносителей. В то же время, пока неизвестно, согласится ли Иран на эти условия. Как, собственно, и перспективы скорейшего завершения войны остаются неопределенными.