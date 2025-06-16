Иран отклоняет переговоры о прекращении огня во время нападения Израиля — Reuters

Иран

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Иран сообщил посредникам Катара и Омана, что он не открыт к переговорам о прекращении огня во время нападения Израиля, сообщил чиновник, ознакомленный с этими сообщениями, поскольку два врага начали новые атаки и вызвали опасения по поводу более широкого конфликта.

Об этом пишет Reuters.

"Иранцы сообщили катарских и оманских посредников, что они будут продолжать серьезные переговоры только после того, как Иран завершит свой ответ на превентивные удары Израиля", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности конфликта.

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Иран "четко дал понять, что не будет вести переговоры во время нападения", - сказал чиновник.

Израиль ранее совершил неожиданное нападение на Иран, уничтожившее высший эшелон военного командования Ирана и повредившее его ядерные объекты, и говорит, что кампания будет продолжать эскалировать в ближайшие дни.

Иран пообещал "открыть ворота ада" в ответ на то, что стало самым большим противостоянием между древними врагами.

Чиновник заявил агентству Reuters, что сообщения СМИ о том, что обращение Ирана к Оману и Катару с просьбой привлечь США к посредничеству в прекращении огня и возобновлении ядерных переговоров, неточно.

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Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос Reuters о комментариях, как и министерство иностранных дел Катара или министерство информации Омана.

Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю . Израильский канал 13 ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.