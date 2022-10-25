Иран открещивается от поставки оружия в Россию и хочет провести расследование с Украиной

Иран упорно открещивается от поставок агрессору России военного вооружения, в том числе и дронов-камикадзе "Shahed-136". Более того — Тегеран заявляет, что даже готов расследовать этот факт вместе с Украиной.

Об этом сообщает издание Mehr со ссылкой на заявление министра иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян.

По его словам, Тегеран против поставок вооружения и Российской Федерации, и Украине.

"Мы не давали и не будем давать России какое-либо оружие или беспилотники для использования в войне с Украиной. У нас много соглашений с Россией, в частности в сфере обороны. В прошлом году мы брали и передавали оружие России, но не во время войны в Украине", – говорит министр.

Хосейн Амир-Абдоллахян рассказал, что говорил по телефону с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Мол, в рассказе с ним заявил, что Тегеран готов сформировать общую группу из иранских и украинских военных экспертов для расследования заявления об использовании иранских беспилотников в войне России против Украины.