Иран открыл проход через Ормузский пролив для нескольких стран: кто в перечне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / © Associated Press

Реклама

Иран открыл важный для транспортировки нефти Ормузский пролив для судоходства, но только для «дружественных» стран, среди которых — Китай и Россия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, которого цитирует Clash Report.

«Некоторым странам, которые мы считаем друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Реклама

Арагчи добавил, что Тегеран не видит причин «позволять нашему врагу проходить через Ормузский пролив».

«Враг должен усвоить урок, чтобы никогда больше не решаться атаковать», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран в ближайшее время не разблокирует Ормузский пролив.

Доходы РФ от экспорта нефти стремительно выросли и уже вернулись к уровню марта 2022 года. Такая динамика связана с ослаблением санкций со стороны США, а также с ростом мировых цен на энергоносители на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

Реклама

Между тем Иран ввел практику взимания платежей с некоторых судов за безопасное прохождение через Ормузский пролив. Иранская сторона требует до 2 млн долларов за один рейс. Таким образом, фактически формируется неофициальный сбор за транзит через стратегический морской путь для транспортировки нефти.

Представитель Тегерана в Международной морской организации Али Мусави, проход по стратегически важной артерии разрешен только при условии «согласования мер безопасности» с иранской стороной.