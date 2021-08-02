Иран отреагировал на обвинения Израиля в смертельном нападении на танкер

Иран отреагировал на обвинения Израиля в смертельном нападении на танкер

Иран считает, что обвинения Израиля безосновательны и имеют целью отвлечь внимание от фактов.

Иран в воскресенье, 1 августа, опроверг причастность страны к нападению беспилотника на танкер, который находится в управлении израильской компании.

Соответствующее заявление озвучили в иранском Министерстве иностранных дел.

"Сионистский режим приносит опасность, террор и насилие. (...) Эти обвинения о причастности Ирана осуждаются Тегераном", — высказался спикер внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, обвинения Израиля безосновательны и имеют целью отвлечь внимание от фактов.

Напомним, Израиль обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной танкер Mercer Street, в результате которой погибли двое членов экипажа, в том числе капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 30 июля, когда судно под руководством британской компании Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому магнату Еялю Оферу, находилось у побережья Омана в Аравийском море.

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Танкер Mercer Street принадлежит японской компании и ходит под либерийским флагом, однако руководит им Zodiac Maritime. В компании инцидент назвали "возможным фактом пиратства".

Сейчас танкер сопровождают в безопасный порт американские военные корабли.

В марте Израиль обвинил Иран в ракетной атаке на свой корабль, который направлялся из Танзании в Индию.

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