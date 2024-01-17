Иран отрицает поставки РФ оружия для ударов по Украине: заявление главы МИД

Иран отрицает, что поставлял РФ любые дроны или ракеты, которые использовались против нашего государства. Там утверждают, что "Украина не предоставила никаких доказательств противоположного".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Иранские технологии, говорит он, могут быть скопированы другими.

"Мы поставляли иранские дроны разным странам и регионам в рамках оборонного сотрудничества. Это не сложно для кого-либо скопировать наши дроны, поэтому мы не несем ответственность за это. Но даже в таком случае Украина не предоставила нам никаких доказательств", – заявил он.

Чиновник цинично добавил, что Иран несколько раз спрашивал Россию, использовали ли они оружие иранского производства против Украины. Мол, россияне отвечали, что нет.

Напомним, Россия и Иран собираются подписать "большой договор".

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