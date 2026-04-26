Иран отверг переговоры с США: какие условия выдвигает страна

Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан / © Associated Press

Мирные переговоры Ирана и США снова заходят в тупик и провоцируют глобальный топливный кризис. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет вступать в принудительные переговоры с Соединенными Штатами. Государственное вещание Исламской Республики Иран сообщило, что страна сталкивается с угрозами и давлением.

Об этом пишет CNN.

Иран не будет вступать в мирные переговоры по принуждению: заявление главы страны

Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в котором заявил, что текущие действия США подрывают доверие и усложняют любой путь диалога.

Он добавил, что прогресс будет тяжелым, если Вашингтон не прекратит давление и враждебные действия по отношению к Ирану. По словам Пезешкиана, Вашингтон должен устранить «операционные препятствия, включая блокаду» судов, следующих в и из иранских портов. Только тогда появятся условия для продолжения мирных переговоров США и Ирана.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заверил собеседника, что Исламабад продолжит свои «искренние и честные» усилия по содействию региональному миру и безопасности.

Позже Шариф поблагодарил Иран за решение направить в Исламабад делегацию высокого уровня во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи для проведения переговоров.

Иранская делегация уехала из Исламабада в субботу, 25 апреля. Она прибыла в Маскат в Омане, чтобы продолжить переговоры на региональном уровне. Американская делегация, которая должна была состоять из спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, отказалась от прибытия в последние минуты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле над нефтяными доходами Ирана и отверг возможность ударить по Ирану ядерным оружием. Однако еще на этой неделе он требовал у военных ядерные коды на такое оружие. Эти данные не подтвердили и не опровергли в Белом доме.

Пока Трамп убежден, что наносит Ирану ежедневный миллионный ущерб и так заставит страну сесть за стол переговоров, разные интересы от войны в Иране видят Китай и Россия.

Прежде всего, Китай хочет бесперебойных поставок нефти, что невозможно в нынешних условиях. Однако Россия заинтересована в сохранении иранского режима и высоких ценах на нефть и газ. Ведь нынешняя ситуация в Иране продолжает обогащать Россию, которой необходимы деньги для продолжения войны в Украине.