Мир
401
1 мин

Иран отверг предложение США о прекращении войны

Тегеран не согласится на установленные Америкой сроки, поскольку на данный момент изучает это предложение.

Анастасия Павленко
Иран не идет на уступки / © Associated Press

Иран отказался от предложения по завершению войны с США и Израилем, в рамках которого Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения огня.

Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

Он подчеркнул, что Иран не согласится на установленные сроки, поскольку сейчас изучает это предложение. По словам чиновника, Вашингтон «не готов к постоянному перемирию».

Ранее сообщалось, что США и Иран с помощью посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны.

Потенциальное соглашение, по данным СМИ, рассматривается как «единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны», которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим объектам стран Персидского залива.



Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к иранскому руководству в бранной форме и потребовал открыть Ормузский пролив. В соцсети Truth Social он пригрозил устроить «день электростанций» и «день мостов» в Иране.

Тем временем американские политики возмущены поведением Трампа и подвергают сомнению его психическое состояние.

