Иран отверг ядерное соглашение США: переговоры прошли безрезультатно

США и Иран / © ТСН.ua

26 февраля в Женеве состоялись переговоры между представителями США и Ирана, однако заключить соглашение сторонам не удалось.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников, американскую сторону представляли посланники Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они заявили, что Иран должен ликвидировать три основных ядерных объекта — в Фордо, Натанге и Исфахани, а также передать Соединенным Штатам весь запас обогащенного урана.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, чтобы будущее ядерное соглашение было бессрочным, в отличие от предварительных договоренностей, заключенных при администрации Барака Обамы.

Напомним, во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вывел США из Общего всеобъемлющего плана действий и возобновил жесткие санкции против Тегерана.

Иран, в свою очередь, отверг требование передачи запасов урана за границу. Тегеран также не соглашается на прекращение обогащения урана, демонтаж ядерных объектов или установку постоянных ограничений на свою ядерную программу.

Несмотря на отсутствие прорыва, глава МИД Омана и представитель США заявили об определенном прогрессе и возможности новой встречи. По словам оманской стороны, переговоры на техническом уровне могут продолжиться в Вене на следующей неделе.

В то же время, ранее Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявлял, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, способные достичь территории США. Он также допускал возможность военных действий при провале дипломатических усилий и параллельно усиливал военное присутствие в регионе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп угрожает Ирану военными ударами, если власти страны откажутся заключить ядерное соглашение.

Мы ранее информировали, что Тегеран передал Вашингтону сигналы о готовности пересмотреть подходы к своей ядерной программе.