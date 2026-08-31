Иран ответил на удар США: американские базы в Иордании оказались под атакой

Иран атаковал базы США / © Associated Press

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Иран начал атаку на американские войска в Иордании после удара США по иранским ракетным установкам на острове Ларак.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американский источник.

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По данным издания, атака Ирана произошла в воскресенье, в ночь на понедельник по киевскому времени. Ей предшествовал американский удар по иранским ракетным установкам на острове Ларак вблизи Ормузского пролива.

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По словам источника Fox News, в настоящее время информации о значительных разрушениях нет. Почти все ракеты, направлявшиеся в направлении американских военных, были перехвачены.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Ларак, расположенному вблизи Ормузского пролива. Это произошло впервые за более месяца.

Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.

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