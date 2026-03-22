Иран ответил на жесткий ультиматум Трампа по Ормузскому проливу

Иран не разблокирует Ормузский пролив / © Associated Press

Тегеран ответил на угрозы США уничтожить электростанции Ирана, если в течение двух суток не будет разблокирован Ормузский пролив.

Об этом пишет The Times of Israel.

Военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен на энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США в регионе.

На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению воды. Это около пяти тысяч установок. Для миллионов людей они являются ключевым источником питьевой воды, поэтому их повреждение может привести к гуманитарному кризису в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива. Если этого не произойдет — он угрожает нанести удары по электростанциям. Атаки начнутся с самой большой из них.

Кроме того, США совершили атаки на подземный объект на побережье Ормузского пролива, из которого отслеживали движение танкеров.