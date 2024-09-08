Иран ответил, передал ли России баллистические ракеты для войны в Украине

Иран также передал России беспилотников.
В Иране признали предоставление России баллистических ракет для войны в Украине.
Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности парламента Ирана.
Иранский политик добавил, что его страна также передает России беспилотники. За оружие Тегеран получает от Москвы агропродукты.
"Мы даем ракеты и беспилотники России, мы берем сою и кукурузу. Это не выше черного цвета, мы даем ракеты Хезболли и ХАМАСу, почему бы не дать ракеты России. Иран есть в Восточном блоке отправки ракет в Россию. Он помогает союзнику", — прокомментировал он.
Напомним, ряд западных СМИ сообщил, что Иран передал России партию баллистических ракет. Еще в начале августа британское Reuters писало о том, что Москва может получить сотни баллистических ракет Fath-360. По их информации, в страну-террористку поставят более 200 ракет. Однако эта информация официально не подтверждена.
Как рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александру Коваленко, которые области Украины под угрозой ударов иранскими баллистическими ракетами.
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