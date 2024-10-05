Иран, ожидая ответного удара от Израиля, отвел свои нефтетанкеры — BILD

Большое количество танкеров стояло на якоре у острова Харк еще несколько дней назад, но теперь они покинули этот район.

Иранские нефтеплавы вышли в международные воды из-за возможного удара Израиля по крупнейшему нефтяному терминалу Ирана. Власти Израиля действительно угрожали таким ответом на последний массированный удар Ирану.

Об этом написало BILD.

Сообщается, что на спутниковых снимках видно, что еще несколько дней назад большое количество танкеров стояло на якоре у острова Харк, который называют нефтяным островом. Около 90% экспорта иранской нефти проходит через этот стратегически важный узел.

Однако в пятницу, 4 октября, порт неожиданно опустел. Спутниковые изображения показывают, что танкеры исчезли. Независимый сервис по отслеживанию транспортировки нефти TankerTrackers также подтвердил, что Иран отвел свои огромные супертанкеры класса VLCC из акватории у острова Харк.

По одной из версий, в такой панической реакции иранских властей немаловажную роль сыграл президент США Джо Байден. 3 октября на пресс-конференции один из журналистов спросил его о возможных израильских ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана. Байден успел сказать, что "ведет переговоры по этому вопросу", но тут же оборвал свой ответ.

Напомним, издание BILD сообщало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае агрессии. Он также раскритиковал Джо Байдена за мягкую позицию по Ирану.

Читайте также: