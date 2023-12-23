Иран передал россиянам новые пусковые установки Shahed: где их разместят

Иран в дальнейшем предоставляет агрессорке России ударные беспилотники "Shahed-131/136" для нанесения ударов по Украине. Российское командование планирует разместить оборудование не менее двух регионов.

Об этом говорится в Институте изучения войны (ISW).

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, до конца 2023 года около 12 российских специалистов пройдут обучение по производству беспилотников Shahed в иранском Центре технологического развития Pardis в Тегеране. Он также сообщил, что Иран доставил в РФ около 96 двигателей Shahed и планирует отправить в страну-агрессор 40 пусковых установок Shahed в течение следующих двух недель.

Также Машовец отметил, что командование страны-агрессорки планирует разместить оборудование как минимум для двух дополнительных пусковых площадок БПЛА на территории 726-го учебного центра противовоздушной обороны в Ейске Краснодарского края, а также в Рыльске Курской области.

Аналитики Института отмечают, что в ISW не могут подтвердить информацию Машовца. Впрочем, они согласуются с очевидной интенсификацией российско-иранского сотрудничества за последние месяцы.

Напомним, Офис генпрокурора установил компанию, производящую БпЛА "Shahed" для обстрелов Украины. Речь идет о государственном предприятии Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Отмечается, что БпЛА с маркировкой "Герань-2" идентифицирован как БпЛА камикадзе типа "Shahed-136", а "Герань-1" — "Shahed-131".

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