Иран передал США новое предложение: что стоит за этими требованиями

Иран предложил США сначала остановить войну и открыть Ормузский пролив, а переговоры о ядерном оружии отложить на потом.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника.

Что предлагает Иран

Сообщается, что новый план, переданный через Пакистан, предлагает в первую очередь разблокировать пролив и прекратить морскую блокаду США. План предусматривает:

продление режима прекращения огня на длительный период или заключение соглашения об окончательном завершении войны;

начало ядерных переговоров только после открытия пролива и прекращения блокады.

По словам источников, такой подход имеет целью выйти из дипломатического тупика, поскольку в иранском руководстве пока нет консенсуса относительно ядерных уступок, которые требует Вашингтон.

Реакция и позиция Дональда Трампа

В свою очередь Белый дом подтвердил получение предложения, однако готовность США к его рассмотрению остается непонятной.

«Это щепетильные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в руках и заключат лишь такое соглашение, которое ставит американский народ во главу угла, никогда не позволяя Ирану иметь ядерное оружие», — заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлз.

Президент Дональд Трамп в воскресном интервью Fox News высказался за продление морской блокады. Он аргументировал это давлением на нефтяную инфраструктуру Ирана.

«Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти… если по какой-то причине этот трубопровод закрывают, потому что вы не можете перекачать его в контейнеры или суда… случается то, что этот трубопровод взрывается изнутри… Говорят, что у них есть около трех дней, прежде чем это произойдет», — отметил Трамп.

Отмена дипломатических встреч

Кризис в переговорах обострился после безрезультатного визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан. Трамп отменил запланированную поездку своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для встречи с Арагчи.

«Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся путешествовать просто для того, чтобы там сидеть», — прокомментировал Трамп.

Сообщается, что в понедельник президент США проведет ситуационную встречу с командой национальной безопасности для обсуждения дальнейших шагов. Между тем, Аббас Арагчи после переговоров в Омане и Пакистане планировал посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

