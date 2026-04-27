- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 848
- Время на прочтение
- 3 мин
Иран передал США новое предложение: что стоит за этими требованиями
Иран предложил США план разблокирования Ормузского пролива в обход ядерного вопроса.
Иран предложил США сначала остановить войну и открыть Ормузский пролив, а переговоры о ядерном оружии отложить на потом.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и два осведомленных источника.
Что предлагает Иран
Сообщается, что новый план, переданный через Пакистан, предлагает в первую очередь разблокировать пролив и прекратить морскую блокаду США. План предусматривает:
продление режима прекращения огня на длительный период или заключение соглашения об окончательном завершении войны;
начало ядерных переговоров только после открытия пролива и прекращения блокады.
По словам источников, такой подход имеет целью выйти из дипломатического тупика, поскольку в иранском руководстве пока нет консенсуса относительно ядерных уступок, которые требует Вашингтон.
Реакция и позиция Дональда Трампа
В свою очередь Белый дом подтвердил получение предложения, однако готовность США к его рассмотрению остается непонятной.
«Это щепетильные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в руках и заключат лишь такое соглашение, которое ставит американский народ во главу угла, никогда не позволяя Ирану иметь ядерное оружие», — заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлз.
Президент Дональд Трамп в воскресном интервью Fox News высказался за продление морской блокады. Он аргументировал это давлением на нефтяную инфраструктуру Ирана.
«Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти… если по какой-то причине этот трубопровод закрывают, потому что вы не можете перекачать его в контейнеры или суда… случается то, что этот трубопровод взрывается изнутри… Говорят, что у них есть около трех дней, прежде чем это произойдет», — отметил Трамп.
Отмена дипломатических встреч
Кризис в переговорах обострился после безрезультатного визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан. Трамп отменил запланированную поездку своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для встречи с Арагчи.
«Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся путешествовать просто для того, чтобы там сидеть», — прокомментировал Трамп.
Сообщается, что в понедельник президент США проведет ситуационную встречу с командой национальной безопасности для обсуждения дальнейших шагов. Между тем, Аббас Арагчи после переговоров в Омане и Пакистане планировал посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Война в Иране — последние новости
Мы ранее информировали, что за первые семь недель боевых действий против Ирана американские военные использовали почти половину своих запасов самых дорогих ракет-перехватчиков, в том числе систем Patriot и THAAD.
Также мы писали, что переговоры между США и Ираном снова оказались под угрозой срыва. Тегеран заявил о давлении и отказывается от диалога на условиях Вашингтона.
К тому же ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле над нефтяными доходами Ирана и отверг возможность ударить по Ирану ядерным оружием.