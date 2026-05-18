Иран передал США новые условия мира: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

Пакистан передал США новые условия Ирана по миру на Ближнем Востоке, поскольку предварительные переговоры зашли в тупик.

Об этом сообщил пакистанский источник агентству Reuters.

Что предлагают в Иране

По информации пакистанского источника журналистов, дипломатический процесс усугубляется нестабильностью позиций участников конфликта. Собеседник СМИ отметил, что времени на преодоление разногласий осталось мало, поскольку обе страны постоянно меняют свои требования.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил роль Исламабада как посредника, отметив, что Тегеран передал свои предложения американской стороне именно через Пакистан.

Новые переговоры понадобились после заявления Дональда Трампа на прошлой неделе. Президент США сказал, что апрельское соглашение о прекращении огня с Ираном «находится на искусственной вентиляции легких». По мнению Вашингтона, последний ответ Тегерана показал, что между странами до сих пор есть большие разногласия.

Спорные вопросы и требования сторон

Основными факторами, тормозящими переговорный процесс, остаются ядерная программа Ирана и ситуация в Ормузском проливе. Тегеран блокирует там судоходство, через которое обычно транспортируется пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Иранская сторона настаивает на прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, где идет противостояние между Израилем и группировкой «Хезболла». В список требований Тегерана также входят:

компенсация за причиненный в результате войны ущерб;

отмена военно-морской блокады со стороны США;

гарантии безопасности от дальнейших нападений;

возобновление международных продаж иранской нефти.

Иран отказывается обсуждать свою ядерную программу, пока полностью не прекратятся боевые действия. Из-за затягивания переговоров в иранском МИД заявили, что готовы к войне, если дипломатия терпит неудачу. В частности, спикер ведомства Эсмаил Багаи на пресс-конференции подчеркнул, что Тегеран готов к любому развитию событий.

«По их угрозам, будьте уверены, что мы полностью осознаем, как должным образом реагировать даже на малейшую ошибку со стороны противоположной стороны», — заявил Багаи.

Реакция США — что заявил Трамп

Как сообщил в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп, США отказались от намерения нанести военный удар по Ирану, который был запланирован на 19 мая. Решение предопределено продолжением интенсивного дипломатического процесса с участием руководителей ведущих государств Ближнего Востока.

По заявлению американского лидера, посреднические функции в переговорном процессе взяли на себя эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахаян. Конечной целью этих консультаций является подписание нового соглашения по иранской ядерной программе.

Дональд Трамп акцентировал, что предполагаемая будущая договоренность должна базироваться на абсолютном отказе Ирана от создания и разработки ядерного вооружения. Он отметил, что отсрочил атаку из уважения к дипломатическим усилиям и позиции партнеров в регионе, ожидая конкретных результатов переговоров.

Несмотря на приостановку военной операции, глава Белого дома отметил сохранение высокого уровня боевой готовности американской армии. По словам Трампа, если дипломатия терпит неудачу, американские военные готовы сразу вернуться к планированию атаки против Ирана.

Война в Иране — последние новости

Напомним, что советники Трампа уже подготовили сценарии возобновления военных ударов в случае, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

К слову, Иран хочет использовать Ормузский пролив как новый рычаг давления — теперь не только через нефть, но и через подводные интернет-кабели, по которым проходят данные между Европой, Азией и странами Персидского залива.

