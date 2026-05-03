Иран передал США план по 14 пунктам о завершении войны — что известно

Иран, США, Трамп / © Getty Images

Реклама

Иран передал Соединенным Штатам ответ на американские предложения по урегулированию конфликта – документ содержит 14 пунктов и фактически является альтернативным планом завершения войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По данным СМИ, ответ Тегерана был передан через Пакистан в качестве посредника. Иран предлагает не временное перемирие, а полное прекращение боевых действий — причем сразу по всем направлениям, включая Ливан.

Таким образом, Тегеран фактически отверг американскую идею двухмесячного режима прекращения огня. В Иране настаивают: ключевые вопросы должны быть решены максимум через 30 дней, а переговоры должны завершиться не паузой в войне, а ее прекращением.

Реклама

В документе также прописаны требования, выходящие за пределы самого прекращения боевых действий. В частности, Иран ожидает гарантий, что против него не будет новой военной агрессии, а также требует вывода американских войск из региона вблизи своих границ.

Отдельным блоком идут экономические условия: Тегеран настаивает на разморожении своих активов и полной отмене санкций. Кроме того, Иран предлагает создать новый механизм контроля ситуации в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что предложенный план направлен на «постоянное прекращение войны».

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от решения США — изберут ли они дипломатический путь или продолжат конфронтацию.

Реклама

Война с Ираном - последние новости

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Новости партнеров