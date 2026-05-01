Иран передал Трампу новое предложение для прекращения войны

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение о прекращении войны с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает The Guardian.

Иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран передал предложение для переговоров с США вечером в четверг, 30 апреля. Содержание этих предложений не разглашается.

Реклама

Предыдущее предложение Ирана, которое также прошло через Пакистан, содержало согласие на открытие Ормузского пролива, но вопрос ядерной программы страны оставался отложенным.

На это президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен обязаться не приобретать ядерное оружие, поэтому Тегерану нужно будет решить этот вопрос, чтобы удовлетворить Вашингтон и создать возможность для нового раунда прямых переговоров.

Два нерешенных вопроса на ядерном фронте — это договоренность о приостановлении обогащения урана Ираном и разработка договоренности относительно его запасов высокообогащенного урана.

Региональные дипломаты, знакомые с переговорами, заявили, что, возможно, стороны договорятся о моратории на обогащение на 10 лет — посередине между переговорными позициями двух сторон.

Реклама

Вместо требования США передать высокообогащенный уран рассматривается возможность отправить его союзнику Ирана — России, о чем на этой неделе шла речь в телефонном разговоре между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в телевизионном интервью заявил, что «прекращение войны и установление прочного мира» остаются главными приоритетами Тегерана в каком-либо взаимодействии с Соединенными Штатами.

Хотя Министерство иностранных дел продолжает продвигать дипломатические усилия для прекращения войны, радикально настроенные священнослужители и законодатели Ирана публично выступили против уступок по ключевым вопросам, в частности по Ормузскому проливу.

Старший законодатель Махмуд Набавиан назвал этот водный путь одной из трех «красных линий», наряду с обогащением урана и вывозом обогащенного материала, которые не должны быть включены ни в одно соглашение.

Реклама

Война США в Иране — последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране. Этот доклад может свидетельствовать, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Новости партнеров