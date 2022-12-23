Иран планирует увеличивать поставки вооружения России — разведка Израиля

Иран намерен расширить поставки передового оружия в Российскую Федерацию. Тегеран пытается прятать свою деятельность "под занавесом секретности".

Об этом заявил руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа, пишет DW.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилению атак на дружеские (Израиля - Ред.) мусульманские страны в регионе", - сказал он.

По словам Барнеа, также Тегеран намерена расширить проект по обогащению урана. Израиль не допустит, чтобы в распоряжении иранского режима появилось ядерное оружие.

"Не только в ближайшие годы, никогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссада", - подчеркнул он.

Напомним, Иран разразился угрозами в сторону Украины после выступления президента Зеленского в американском Конгрессе. Мол, "стратегическое терпение этого государства не безгранично". Представитель МИД Ирана Насер Канаани устроил истерику, заявив, что его страна якобы никогда не передавала России своего вооружения.

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