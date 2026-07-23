Иран получил последнее предупреждение?: Трамп пригрозил масштабным военным ответом

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «серьезным военным наказанием» за повторные атаки хуситовских боевиков.

Об этом написал глава Белого дома в Сети Truth Social.

Трамп предупредил Тегеран, что в случае продолжения атак Иран и его союзники испытывают мощные последствия. Он пообещал привлечь их к ответственности

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«Если они сделают это снова, США привлекут Иран к ответственности, поскольку хуситы являются суррогатом и/или посредником Ирана. Ирану и, конечно, к самим хуситам будет применено серьезное военное наказание», — написал он и выразил свое разочарование новыми атаками боевиков.

Хуситы атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море

Напомним, после перерыва 20 июля хуситов атаковали два саудовских нефтяных танкера во время «военной операции» в Красном море. Об этом пишет Reuters.

В заявлении боевиков было указано, что нанесли удары по танкерам Encelia и Layla баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками из-за нарушений судами блокады.

Правительство Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на нефтяной танкер Encelia, однако не раскрыло, кто нанес удар. По сообщениям Саудовской Аравии, из-за атаки на судне возник пожар. Никто из матросов не пострадал. Они смогли ликвидировать огонь без помощи других.

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Данные отслеживания судов показали, что пять танкеров сменили курс в Красном море в среду, два из которых направлялись в Суэцкий канал после того, как хуситы предупредили суда избегать портов Саудовской Аравии.

Напомним, по данным издания Politico, Дональд Трамп загнал себя в тупик в войне против Ирана. Обе стороны балансируют на грани.

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