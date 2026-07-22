Иран получил ультиматум от Трампа: под ударом могут оказаться важные объекты

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наносить удары по инфраструктуре Ирана в ответ на атаки иранской стороны на корабле в Ормузском проливе.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Сообщение Трамп в Truth Social. / © из соцсетей

По словам Трампа, каждая атака Ирана на судно — с применением ракеты, беспилотника или другого оружия — ответит со стороны США.

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«Отныне всякий раз, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе — ракетой, беспилотником или любым другим оружием, — Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию», — заявил американский президент.

Трамп уточнил, что речь идет также об объектах, расположенных в Тегеране или вблизи иранской столицы.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призывает США свернуть эскалацию против Ирана из-за опасений блокады Красного моря.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оказался в затруднительном положении в противостоянии с Ираном, где контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана.

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