Иран попросил у России реактивные "Шахеды" для войны против США и Израиля — Financial Times

Война Ирана с США и Израилем / © ТСН.ua

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Иран обратился к России с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники «Герань» для использования в войне против США и Израиля.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей западных спецслужб и источник, близкий к Кремлю.

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По информации издания, пока неизвестно, согласилась ли Москва удовлетворить просьбу Тегерана и передать ему такие беспилотники.

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«Герань» — это российская модернизированная версия иранских ударных дронов Shahed, производство которых РФ развернула в 2023 году. Новые модификации значительно отличаются от ранних версий этих беспилотников по скорости, дальности и возможностям противодействия системам ПВО.

Серьёзный вызов для ПВО

По данным Financial Times, в последние недели Россия активно применяет реактивные дроны «Герань» против Украины. Высокая скорость этих дронов затрудняет их обнаружение и перехват украинскими средствами ПВО.

Пятая модель такого беспилотника способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую нагрузку весом до 90 кг и преодолевать расстояние около 1000 км. Дроны также могут оснащаться тепловизионными камерами, системами наведения с использованием искусственного интеллекта и средствами защиты от радиоэлектронной борьбы.

По оценке представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные перехватывают около 60% российских реактивных беспилотников. Для сравнения: эффективность борьбы с более старыми моделями Shahed, по его словам, составляет около 90–95%.

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Использование новых дронов также вынуждает украинские Воздушные силы чаще задействовать истребительную авиацию для их уничтожения.

Россия постоянно совершенствует ударные дроны

Financial Times отмечает, что реактивные «Герани» дороже и сложнее в производстве, чем предыдущие модели. В то же время их стоимость остается ниже цены крылатых ракет, в частности «Калибров» и Х-101.

Централизованное производство позволяет российской оборонной промышленности оперативно вносить изменения в конструкцию беспилотников с учетом опыта их применения на поле боя и оперативно внедрять новые технологические решения.

Масштаб появления новых «Гераней» стал неожиданностью для украинских чиновников и производителей средств борьбы с ними, отмечает издание.

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Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь заявила, что Россия фактически сконцентрировала значительные ресурсы на развитии этой системы.

«Они направили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты на эту единственную систему. Они постоянно совершенствуют её и испытывают в боевых условиях, чтобы довести эту технологию до совершенства», — сказала она.

Военный аналитик Конрад Музыка обратил внимание на то, что характеристики новых «Гераней» постепенно стирают традиционную грань между беспилотником и крылатой ракетой.

«Вскоре мы, вероятно, увидим, что эти дроны будут обладать стелс-возможностями», — заявил он.

По его словам, это приведет к удорожанию производства, закупки и применения таких беспилотников, но в то же время сделает их значительно сложнее и дороже для уничтожения.

Реактивные дроны массированно атакуют Украину — последние новости

Напомним, что для гражданского населения реактивные дроны представляют дополнительную опасность. Из-за аномально высокой скорости после объявления воздушной тревоги у человека может остаться крайне мало времени, чтобы добраться до укрытия. Именно поэтому появление таких средств в российском арсенале стало новым уровнем угрозы, с которым Украине приходится сталкиваться уже сегодня.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что появление реактивной версии российского «Шахеда» свидетельствует о принципиальной эволюции современных технологий ведения войны. По его мнению, этот тип ударного беспилотника фактически превращается в дешевую ракету, доступную для массового применения.

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