Иран пошел на контакт после ударов США: Трамп сделал неожиданное заявление

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.

Об этом глава Белого дома сообщил в комментарии изданию The Atlantic.

По словам Трампа, Тегеран должен был раньше пойти на компромисс, однако медлил с решением.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны сделать это раньше. Они слишком долго ждали", - отметил он.

В комментарии Fox News американский президент также заявил, что США нанесли превентивные удары, поскольку Иран якобы был близок к получению ядерного оружия.

"Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель, поэтому мы действовали на опережение", - сказал Трамп.

В то же время он сообщил, что в результате американских атак погибли 48 иранских чиновников. Президент США также подчеркнул, что военные операции против Ирана, по его оценкам, проходят "быстрее, чем планировалось".

"Никто не может поверить в тот успех, которого мы достигаем. Это продвигается очень быстро", - заявил он.

Комментируя ситуацию на энергетическом рынке, Трамп заверил, что не озабочен возможным ростом цен на нефть.

"Я ни о чем не волнуюсь. Я просто делаю то, что правильно. В итоге все срабатывает", – добавил президент США.

Бомбардировка Ирана — последние новости

Напомним, в конце февраля США совершили операцию "Эпическая ярость" против иранских целей. И, как отмечают эксперты, 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения дронов.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.

Также стало известно о смерти верховного лидера Ирана. По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб.

На военную операцию США и Израиля против Ирана уже есть реакция Пекина. Там назвали атаку "неприемлемой" и предупредили об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока.