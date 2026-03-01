- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1133
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран пошел на контакт после ударов США: Трамп сделал неожиданное заявление
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран предложил возобновить переговоры после американских ударов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры после ударов американских сил и согласился провести разговор.
Об этом глава Белого дома сообщил в комментарии изданию The Atlantic.
По словам Трампа, Тегеран должен был раньше пойти на компромисс, однако медлил с решением.
"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны сделать это раньше. Они слишком долго ждали", - отметил он.
В комментарии Fox News американский президент также заявил, что США нанесли превентивные удары, поскольку Иран якобы был близок к получению ядерного оружия.
"Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель, поэтому мы действовали на опережение", - сказал Трамп.
В то же время он сообщил, что в результате американских атак погибли 48 иранских чиновников. Президент США также подчеркнул, что военные операции против Ирана, по его оценкам, проходят "быстрее, чем планировалось".
"Никто не может поверить в тот успех, которого мы достигаем. Это продвигается очень быстро", - заявил он.
Комментируя ситуацию на энергетическом рынке, Трамп заверил, что не озабочен возможным ростом цен на нефть.
"Я ни о чем не волнуюсь. Я просто делаю то, что правильно. В итоге все срабатывает", – добавил президент США.
Бомбардировка Ирана — последние новости
Напомним, в конце февраля США совершили операцию "Эпическая ярость" против иранских целей. И, как отмечают эксперты, 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения дронов.
Иран в ответ нанес удары по Израилю и ряд военных объектов Америки на Ближнем Востоке. Да, в Дубае и Абу-Даби произошли мощные взрывы.
Также стало известно о смерти верховного лидера Ирана. По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб.
На военную операцию США и Израиля против Ирана уже есть реакция Пекина. Там назвали атаку "неприемлемой" и предупредили об угрозе масштабной дестабилизации всего Ближнего Востока.