Флаг Ирана / © Associated Press

Иран в понедельник представил комплексное предложение по 10 пунктам, направленное на прекращение войны с США и Израилем.

Об этом сообщает The New York Times.

Хотя полное содержание всех пунктов не раскрывается, собеседники издания среди иранских чиновников отмечают, что документ содержит ряд ключевых требований Тегерана.

В частности, Иран настаивает на гарантиях от дальнейших военных ударов, полном снятии санкций, а также прекращении израильских атак по позициям группировки «Хезболла» в Ливане. В Тегеране эти условия рассматриваются как базовые для любого дальнейшего политического процесса.

В ответ Иран декларирует готовность пойти на ответные шаги в сфере региональной безопасности. Среди них — прекращение блокировки Ормузского пролива, одного из ключевых мировых морских маршрутов поставок энергоносителей.

Отдельно предлагается экономический механизм регулирования судоходства: введение сбора в размере 2 млн. долларов за проход каждого судна. Вырученные средства планируется частично направлять на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате ударов США и Израиля, а также распределять между Ираном и Оманом как государством-партнером по другую сторону пролива.

Таким образом, по замыслу Тегерана финансовая модель должна заменить требования о прямой компенсации убытков.

В то же время, иранские государственные медиа подчеркивают, что инициатива не предусматривает простого режима прекращения огня. Речь же идет о стремлении к «окончательному завершению войны» на условиях, соответствующих стратегическому видению Ирана.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «уничтожить Иран за одну ночь».

Мы ранее информировали, что Иран отказался от предложения по завершению войны с США и Израилем, в рамках которой Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения огня.