Иран предложил трехэтапный план завершения войны: что предусматривает документ

Иран / © Associated Press

Иран предложил трехэтапный план прекращения войны, предусматривающий переход от режима тишины к постоянному миру, новое ядерное соглашение и переговоры по безопасности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным медиа, первый этап плана касается немедленного прекращения боевых действий. Иран предлагает превратить прекращение огня в постоянный мир примерно в течение 30 дней.

Также на этом этапе речь идет о возобновлении работы Ормузской зоны и постепенном снятии американской блокады. Отдельным пунктом предусмотрено взаимное ненападение, в том числе с участием Израиля.

Второй этап носит среднесрочный характер и касается ядерного соглашения. Иран предлагает заморозить обогащение урана сроком до 15 лет. В дальнейшем ограничения должны быть установлены на уровне 3,6%, что соответствует гражданскому использованию.

В то же время, план не предусматривает демонтажа иранских ядерных объектов. Санкции против Ирана, согласно предложению, должны быть отменены поэтапно.

Третий этап относится к долгосрочному урегулированию в регионе. Иран предлагает начать переговоры по новой системе безопасности на Ближнем Востоке.

Пока неизвестно, как отреагируют на эту инициативу США, Израиль и другие участники переговорного процесса.

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

