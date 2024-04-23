Иран представил новую усовершенствованную версию своей системы ПВО Bavar-373: она может перехватывать истребители "стелс"

Bavar-373 отечественного производства впервые поступил на вооружение вооруженных сил Ирана в 2019 году.

Иран представил новую усовершенствованную версию своей системы ПВО Bavar-373, которая, как утверждают представители Тегерана, может перехватывать американские реактивные истребители-невидимки.

Об этом пишет Newsweek.

Bavar-373 отечественного производства впервые поступил на вооружение вооруженных сил Ирана в 2019 году. Его возможности сравнимы с российскими мобильными зенитно-ракетными системами большой дальности С-300 и американскими системами Patriot.

Иран представил новую версию Bavar-373 во время военного парада 17 апреля. Дебют этого оружия произошел на фоне того, что напряженность между Ираном и Израилем продолжается после того, как Тегеран ответил на предполагаемый израильский удар по посольству Ирана в Сирии, запустив беспилотники и ракеты в сторону Израиля 13 апреля в результате большинства атак.

Описывая присутствие модернизированного Bavar-373 на параде на прошлой неделе, военное информационное издание Special Operations Forces Report назвало переработанную систему "значительным событием для оборонной промышленности Ирана, что демонстрирует как растущую самодостаточность, так и его стремление к большему развитию".

В то же время официальные лица Ирана сделали "смелое заявление" о новом Bavar-373, в том числе о том, что система сейчас "отвечает или даже превосходит" возможности передовой российской ракетной системы С-400.

Однако наиболее значимым заявлением Ирана является то, что последний Bavar-373 может перехватывать истребители пятого поколения, такие как F-35 Lightning от Lockheed Martin, оснащенные технологией "стелс", разработанной во избежание радиолокационного обнаружения.

Кроме того, иранские источники сообщают, что модернизированный Bavar-373 может похвастаться расширенными возможностями обнаружения и отслеживания целей, что позволяет ему идентифицировать до 100 воздушных целей одновременно и поражать многочисленные угрозы с помощью ракетного вооружения Sayyad-4B, — написал SOFREP.

Newsweek обратился в министерство иностранных дел Ирана по электронной почте в понедельник, чтобы получить комментарий.

На военном вебсайте указано, что обновленный Bavar-373 имеет "впечатляющую" дальность полета, превышающую 186 миль, и высоту полета 75 миль.

SOFREP добавил, что заявления Ирана по Bavar-373 не были независимо проверены, и что перед подлинной оценкой его возможностей необходимы "тестирование в реальных условиях".

"Несмотря на необходимость осторожного толкования, открытие модернизированного Bavar-373 подчеркивает критическую точку: оборонный сектор Ирана демонстрирует зрелость", — сказал SOFREP.

Издание объяснило рост оборонного сектора Ирана международными санкциями, заставившими Тегеран выделить больше ресурсов на разработку внутреннего оружия.

Еще одна причина состоит в том, что "Иран имеет историю стратегического сотрудничества с такими странами, как Россия и Китай".

"Хотя это сотрудничество потенциально ограничено международными санкциями, это сотрудничество обеспечило Ирану передачу ценных технологий и опыт в таких сферах, как ракетные технологии и системы противовоздушной обороны",

В то же время, открытие модернизированного Bavar-373 во время парада на прошлой неделе могло быть сделано, чтобы прислать "мощное сообщение о сдерживании, направленное на потенциальных противников, особенно в контексте сложного геополитического ландшафта Ближнего Востока".

Напомним, что Иран уже поставляет оккупационной армии России 203-мм снаряды в самоходную артиллерийскую установку.

Читайте также: