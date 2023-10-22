Иран предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля"

В воскресенье, 22 октября, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан предупредил Израиль и США, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля", если эти две страны "немедленно не прекратят преступления против человечества в Газе".

Об этом сообщает агентство Al Arabiya.

"Сегодня регион является пороховой бочкой. Я хотел бы предупредить Соединенные Штаты и израильский марионеточный режим, что если они немедленно не прекратят преступления против человечности и геноцид в Газе, все возможно в любое время, и регион станет неконтролируемым", — заявил глава иранской дипломатии во время пресс-конференции со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Тегеране.

Со своей стороны госпожа Пандор призвала международное сообщество "уделять гораздо больше внимания" именно судьбе палестинцев.

Несколько дней назад министр иностранных дел Ирана уже пригрозил Израилю "превентивными ударами".

Международное сообщество опасается, что война, начатая 7 октября между ХАМАС и Израилем, усилится из-за вмешательства, в частности, ливанской "Хезболлы", союзника палестинского исламистского движения ХАМАС, которого поддерживает Иран.

Напомним, Китай перебросил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасений, что конфликт между ХАМАС и Израилем может перерасти в мировую войну.

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