Иран предупредил о возможном ударе по США и Израилю

США, Иран, Израиль / © ТСН

Реклама

Иран предупредил, что в случае удара Америки по стране военные США и Израиль станут «легитимными целями».

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, сообщает Associated Press.

Широкомасштабные протесты против теократического режима продолжаются в Иране уже более двух недель. Они охватили столицу и второй по величине город Машхад. По данным активистов, во время демонстраций погибли по меньшей мере 116 человек, а более 2 600 человек были задержаны. Из-за отключения интернета и телефонной связи оценить масштабы протестов из-за рубежа стало сложнее.

Реклама

Иранский спикер парламента Калибаф, который принадлежит к радикальной части власти и ранее баллотировался в президенты, заявил в прямом эфире государственного телевидения:

«В случае удара по Ирану как оккупированные территории, так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими легитимными целями. Мы не ограничиваемся реакцией после действия и будем действовать на основе любых объективных признаков угрозы».

Он также выразил поддержку силам безопасности:

«Народ Ирана должен знать, что мы будем действовать самым строгим образом и наказывать тех, кто задержан».

Реклама

Протесты усилились из-за падения курса национальной валюты и экономического давления международных санкций. Демонстранты используют спутниковый интернет Starlink для трансляции видео из Тегерана и Машхада, где видны столкновения с полицией, блокирование дорог и вспышки пожаров.

Экс-принц Ирана Реза Пехлеви призвал граждан выходить на улицы с национальными флагами и символикой довоенного Ирана:

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестам: «Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!»

Израиль и США внимательно следят за ситуацией. Премьер Израиля Нетаньяху обсуждал с госсекретарем США Рубио возможные риски и действия в отношении Ирана.

Реклама

Протесты продолжаются в Тегеране, Машхаде, Кермане, Квоме и Казвине. Власть отвечает силовыми методами, а государственное телевидение одновременно демонстрирует поддержку правительства через контролируемые акции.

Напомним, ранее мы писали о том, что американские власти обсуждают действия против Ирана, хотя окончательного решения еще нет.