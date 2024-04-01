Иран предупреждал Россию о возможности крупной "террористической операции" — Reuters

Иран предупреждал Россию о возможности большой "террористической операции" перед стрельбой в концертном зале под Москвой.

Об этом пишет Reuters.

Во время нападения в России за 20 лет, ставшего самым большим по количеству жертв, вооруженные люди открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концерта 22 марта в Crocus City Hall. Погибли не менее 144 человек. Ответственность за это на себя взяло "Исламское государство".

Кроме того, и США заранее предупреждали Россию о вероятном нападении боевиков, но глубоко не доверявшая намерениям Вашингтона Москва уменьшила эту информацию.

"За несколько дней до атаки в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном большом теракте внутри России. Эти данные получены во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", — сообщил Reuters один из источников.

Напомним, что российский МИД опубликовал абсурдное заявление – обвиняет главу СБУ Василия Малюка в якобы ответственности за теракт в подмосковном Crocus City Hall.

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