Иран прекратил переговоры с США после угроз Трампа уничтожить "цивилизацию" — что дальше

Иран приостановил прямые переговоры с США

Реклама

Иран прекратил прямые контакты с США после заявления президента Дональда Трампа о возможном уничтожении «целой цивилизации» Ирана.

Об этом стало известно 7 апреля, передает WSJ.

«Переговоры о прекращении огня через посредников из Пакистана и других стран приостановлены, но окончательно не сорваны», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным американских и израильских источников, США и Израиль усилили военное давление на Иран, чтобы заставить Тегеран открыть Ормуз для прохода судов.

В результате атак пострадали военные и энергетические объекты. Что касается гражданских потерь, информация пока уточняется.

Заявление Трампа, после которого Иран отказался от переговоров

«Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и вернуть ее обратно будет невозможно», — ранее заявил президент США.

Тем временем иранцы вышли на протесты. Они образовали живую цепь вдоль мостов и около электростанций.

Реклама

Некоторые готовились к новым ударам, другие реагировали с безразличием или возмущением, передают корреспонденты издания.

Отметим, что иранские официальные лица уже сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в результате удара по железнодорожному мосту в городе Кашан.

Ранее Иран предлагал США и Израилю собственный план из 10 пунктов для завершения конфликта и рассматривал 45-дневное перемирие через региональных посредников.