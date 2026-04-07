Иран прекратил переговоры с США после угроз Трампа уничтожить "цивилизацию" — что дальше
После угроз Трампа уничтожить «цивилизацию» Иран прекратил контакт с Вашингтоном. США и Израиль нанесли удары по военным и энергетическим объектам. В настоящее время переговоры о перемирии приостановлены.
Иран прекратил прямые контакты с США после заявления президента Дональда Трампа о возможном уничтожении «целой цивилизации» Ирана.
Об этом стало известно 7 апреля, передает WSJ.
«Переговоры о прекращении огня через посредников из Пакистана и других стран приостановлены, но окончательно не сорваны», — говорится в сообщении.
По данным американских и израильских источников, США и Израиль усилили военное давление на Иран, чтобы заставить Тегеран открыть Ормуз для прохода судов.
В результате атак пострадали военные и энергетические объекты. Что касается гражданских потерь, информация пока уточняется.
Заявление Трампа, после которого Иран отказался от переговоров
«Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и вернуть ее обратно будет невозможно», — ранее заявил президент США.
Тем временем иранцы вышли на протесты. Они образовали живую цепь вдоль мостов и около электростанций.
Некоторые готовились к новым ударам, другие реагировали с безразличием или возмущением, передают корреспонденты издания.
Отметим, что иранские официальные лица уже сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в результате удара по железнодорожному мосту в городе Кашан.
Ранее Иран предлагал США и Израилю собственный план из 10 пунктов для завершения конфликта и рассматривал 45-дневное перемирие через региональных посредников.