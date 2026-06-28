"Иран прекратит существование": Трамп отреагировал на удары Тегерана по базам США в Кувейте и Бахрейне

Президент США Дональд Трамп угрожает уничтожить Иран / © ТСН.ua

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Вооруженные силы Ирана нанесли массированные удары беспилотниками и баллистическими ракетами по территориям Кувейта и Бахрейна. Эта целенаправленная атака стала прямым военным ответом на предыдущие бомбардировки иранской стратегической инфраструктуры со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет AP News.

Главными целями для воздушного террора были выбраны места дислокации американских военных баз в соседних арабских странах. Такие радикальные действия агрессора поставили под угрозу окончательный срыв все текущие переговоры по установлению длительного перемирия на Ближнем Востоке.

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Конфликт вокруг Ормузского пролива

Попытки международного сообщества открыть новый безопасный маршрут у побережья Омана спровоцировали это жесткое вооруженное противостояние. Иранская сторона категорически настаивает на своем единоличном праве контролировать стратегический пролив, через который традиционно транспортируется пятая часть мировых энергоресурсов. Пытаясь остановить движение по альтернативному коридору, иранские военные уже дважды атаковали коммерческие суда.

Эти инциденты серьезно подрывают действие предыдущего меморандума, предоставлявшего сторонам шестьдесят дней для согласования условий долгосрочного мира. Дипломатические дискуссии должны были решить критические вопросы свободного транзита кораблей, снятия экономических санкций и будущего запасов высокообогащенного урана. Теперь целенаправленные вооруженные нападения рискуют окончательно торпедировать мирное соглашение еще до его финального подписания.

«Любое вмешательство в этот вопрос, любая попытка установить новые договоренности лишь приведет к дальнейшим осложнениям, задержит открытие Ормузского пролива и повысит уровень напряженности», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Последствия атак на соседние государства

Во время ночного обстрела системы противовоздушной обороны Кувейта успешно перехватили две баллистические ракеты, избежав человеческих жертв и масштабных разрушений. Официальной целью этой атаки была авиабаза Аль-Асад, где традиционно дислоцируются многочисленные американские армейские подразделения. В Бахрейне серьезные повреждения получил восьмиэтажный жилой дом неподалеку от международного аэропорта, где был полностью разрушен верхний этаж.

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Это арабское государство является местом постоянного базирования Пятого флота США, штаб-квартира которого неоднократно становилась мишенью в течение длительного конфликта. Местное министерство иностранных дел резко осудило вооруженное нападение, назвав его сознательным и систематическим актом агрессии против суверенитета королевства. Официальные представители подчеркнули, что подобные разрушительные действия Тегерана не являются случайным изолированным инцидентом.

Взаимные удары и уничтожение инфраструктуры

Текущей эскалации предшествовала успешная операция американских сил, нанесших мощные удары по иранской военной инфраструктуре . Военные уничтожили важнейшие системы наблюдения, узлы связи и большие склады хранения беспилотников. Этот жесткий ответ последовал за дерзкой атакой агрессора на коммерческий танкер Kiku, транспортировавший сырую нефть для Катара.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на нарушение договоренностей, публично подтвердив факт уничтожения иранских радарных станций. Он подчеркнул, что терпение американской стороны стремительно иссякает, и дальнейшие провокации получат чрезвычайно разрушительный военный ответ. Глава Белого дома предупредил о готовности применить максимальную силу для окончательного завершения этого противостояния.

«Если это произойдет, Исламская Республика Иран прекратит свое существование. Мы будем вынуждены завершить эту работу по военному пути», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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Ультиматум и угроза великой войны

Ответственность за ракетный террор официально взял на себя Корпус стражей исламской революции, контролирующий весь арсенал баллистического оружия страны. Это элитное военное формирование подчиняется исключительно верховному лидеру аятолле Моджтаби Хаменеи и сейчас аккумулирует максимальное влияние в государстве. Военное руководство прямо угрожает полностью остановить все текущие переговорные процессы в случае продолжения боевых действий со стороны США.

Со своей стороны американское военное командование четко артикулировало, что агрессор имел реальный шанс придерживаться соглашения о прекращении огня, но сознательно избрал путь конфронтации. Согласно данным систем отслеживания, атакованный танкер Kiku пытался воспользоваться безопасным международным маршрутом у побережья Омана, чтобы обойти иранские территориальные воды. Такие целенаправленные нападения на торговые суда делают перспективы мирного урегулирования конфликта все более призрачными.

Напомним, Иран атаковал дронами судно в Ормузском проливе. Несмотря на то, что в результате попадания корабля были нанесены значительные повреждения, он все же смог продолжить свое движение по определенному курсу.

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