Иран приблизился к производству ядерной бомбы: осталось обогатить уран еще на 6% — Bloomberg

Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до уровня немного ниже необходимого для создания ядерного оружия. Иранцам осталось обогатить уран еще на 6%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

По их словам, существует риск того, что безудержная атомная деятельность Ирана может спровоцировать новый кризис.

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Международное агентство по атомной энергии пытается выяснить, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты — самого высокого уровня, обнаруженного инспекторами в стране на сегодняшний день. Его концентрация всего на 6% ниже, чем необходимо для создания ядерной бомбы.

Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.

Инспекторы должны определить, умышленно ли Иран изготовил материал, или концентрация была непреднамеренным накоплением в сети труб. Это уже второй раз за этот месяц наблюдатели проявляют подозрительную деятельность, связанную с обогащением.

В воскресенье, 19 февраля, МАГАТЭ сообщило, что обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности агентства по проверке и проинформирует свой совет директоров в случае необходимости.

IAEA представляет собой последнюю версию медиа-ресурсов, относящуюся к уранию наращивания уровней в Иране. Director General @rafaelmgrossi states, що IAEA є обговорення з Iran результатами останньої агресивної діяльності і буде informувати IAEA Группа Governors. pic.twitter.com/4Aqdq01Xr5 — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 19, 2023

В издании отметили, что эти события происходят в тот момент, когда Иран все больше изолирован от Запада, а ядерные переговоры с мировыми государствами остаются приостановленными.

Страна также столкнулась с широким осуждением за ее смертельное подавление крупных протестов, а США и Европейский Союз ужесточили санкции против Ирана из-за его военной поддержки войны России против Украины.

Напомним, еще в июле прошлого года, после того, как президент США Джо Байден завершил четырехдневную поездку в Израиль и Саудовскую Аравию, в Иране объявили о технической готовности изготовить ядерную бомбу.

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