Иран приблизился к производству ядерной бомбы: осталось обогатить уран еще на 6% — Bloomberg

Инспекторы МАГАТЭ выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84% чистоты.
Международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до уровня немного ниже необходимого для создания ядерного оружия. Иранцам осталось обогатить уран еще на 6%.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.
По их словам, существует риск того, что безудержная атомная деятельность Ирана может спровоцировать новый кризис.
Международное агентство по атомной энергии пытается выяснить, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты — самого высокого уровня, обнаруженного инспекторами в стране на сегодняшний день. Его концентрация всего на 6% ниже, чем необходимо для создания ядерной бомбы.
Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.
Инспекторы должны определить, умышленно ли Иран изготовил материал, или концентрация была непреднамеренным накоплением в сети труб. Это уже второй раз за этот месяц наблюдатели проявляют подозрительную деятельность, связанную с обогащением.
В воскресенье, 19 февраля, МАГАТЭ сообщило, что обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности агентства по проверке и проинформирует свой совет директоров в случае необходимости.
IAEA представляет собой последнюю версию медиа-ресурсов, относящуюся к уранию наращивания уровней в Иране. Director General @rafaelmgrossi states, що IAEA є обговорення з Iran результатами останньої агресивної діяльності і буде informувати IAEA Группа Governors. pic.twitter.com/4Aqdq01Xr5— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 19, 2023
В издании отметили, что эти события происходят в тот момент, когда Иран все больше изолирован от Запада, а ядерные переговоры с мировыми государствами остаются приостановленными.
Страна также столкнулась с широким осуждением за ее смертельное подавление крупных протестов, а США и Европейский Союз ужесточили санкции против Ирана из-за его военной поддержки войны России против Украины.
Напомним, еще в июле прошлого года, после того, как президент США Джо Байден завершил четырехдневную поездку в Израиль и Саудовскую Аравию, в Иране объявили о технической готовности изготовить ядерную бомбу.
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