Иран пригрозил атаками на западные корпорации: обнародован список

КСИР заявил о возможных ударах по компаниям, связанным с США, и обнародовал перечень корпораций и предупреждения для людей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ответит на любые покушения, нанося удары по компаниям, связанным с Соединенными Штатами.

Соответствующее заявление было распространено с предупреждением работников и гражданского населения, передает ClashReport.

В частности, сотрудникам рекомендовано покинуть рабочие места, а находящимся в радиусе одного километра от таких объектов жителям — переместиться в безопасные районы.

Список потенциально попадающих под удар Ирана компаний США.

В списке компаний, которые могут стать целями Ирана, назван ряд международных корпораций, среди которых:

  • Cisco,

  • HP,

  • Intel,

  • Oracle,

  • Microsoft,

  • Apple,

  • Google,

  • Meta,

  • IBM,

  • Dell,

  • Nvidia,

  • JPMorgan Chase,

  • Tesla,

  • General Electric,

  • Boeing и другие.

В заявлении также отмечается, что эти меры могут вступить в силу с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля.

В настоящее время официальная реакция со стороны США или упомянутых компаний не обнародована.

Напомним, ранее речь шла о контроле над Ормузским проливом. Эксперты отмечали, что это дает Ирану финансовое и политическое преимущество. Аналитики Financial Times проанализировали ситуацию с Ормузским проливом.

