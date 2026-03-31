- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Иран пригрозил атаками на западные корпорации: обнародован список
КСИР заявил о возможных ударах по компаниям, связанным с США, и обнародовал перечень корпораций и предупреждения для людей.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что ответит на любые покушения, нанося удары по компаниям, связанным с Соединенными Штатами.
Соответствующее заявление было распространено с предупреждением работников и гражданского населения, передает ClashReport.
В частности, сотрудникам рекомендовано покинуть рабочие места, а находящимся в радиусе одного километра от таких объектов жителям — переместиться в безопасные районы.
Список потенциально попадающих под удар Ирана компаний США.
В списке компаний, которые могут стать целями Ирана, назван ряд международных корпораций, среди которых:
Cisco,
HP,
Intel,
Oracle,
Microsoft,
Apple,
Google,
Meta,
IBM,
Dell,
Nvidia,
JPMorgan Chase,
Tesla,
General Electric,
Boeing и другие.
В заявлении также отмечается, что эти меры могут вступить в силу с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля.
В настоящее время официальная реакция со стороны США или упомянутых компаний не обнародована.
Напомним, ранее речь шла о контроле над Ормузским проливом. Эксперты отмечали, что это дает Ирану финансовое и политическое преимущество. Аналитики Financial Times проанализировали ситуацию с Ормузским проливом.