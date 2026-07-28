Иран пригрозил убийством Мелании Трамп: что известно о скандальном призыве

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп и ее сын Баррон стали объектами угроз в материале, опубликовавшем связанное с иранским режимом издание Tasnim.

Об этом сообщает RadarOnline.

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Материал вышел под названием «Где убить Меланию». В нем привели информацию о работе службы безопасности первой леди, а также показали спутниковые снимки ее кортежа.

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Авторы видео назвали «самой слабостью» Мелании Трамп ее интерес к моде. Они также утверждали, что команда ее охраны действует отдельно от службы безопасности президента США.

В материале речь шла о якобы особом интересе первой леди к универмагам в районах Манхэттена. Авторы назвали эти места потенциально подходящими для проведения операций.

В видео анализировали работу охраны

Авторы ролика рассказали о мерах безопасности, применяемых перед прибытием Мелании Трамп. В частности, речь шла о проверке мест, где могут заложить взрывчатку, и герметизацию канализационных люков.

Также в видео отмечалось, что охрана определяет кратчайшие маршруты в ближайшие больницы с травматологическими центрами на случай чрезвычайной ситуации.

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Авторы материала утверждали, что работа или знакомство с персоналом таких больниц могут помочь получить информацию о местонахождении первой леди.

В ролике также говорилось о возможности применения нервно-паралитического вещества для загрязнения одежды в дорогих магазинах, где покупает вещи Мелания Трамп.

Кроме того, авторы назвали трех человек, связанных с командой стилистов и гардеробщиков первой леди, и предположили, что их могут пытаться подкупить.

В конце видео раздалась угроза в адрес 20-летнего сына президента США.

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«Это только начало. Баррон Трамп, жди нас», — заявили авторы ролика.

В Тегеране появились билборды с угрозами

В середине июля на площади Энгелаб в Тегеране появился билборд с изображением Дональда Трампа в открытом гробу.

Затем в центре иранской столицы разместили еще один плакат. На нем президента США изобразили вместе с Меланией Трамп и его пятью детьми у гробов, укрытых американскими флагами. На фоне был показан Белый дом в огне и надпись на персидском языке «Кровь за кровь».

На третьем биллборде изобразили руки, давящие Дональда Трампа, и разместили надпись «Месть неизбежна».

Иран также угрожает Украине

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно и испугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент "актом агрессии".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно и пригрозил атаками.

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