Иран пригрозил ударом по американскому центру ИИ: детали

Флаг Ирана. / © Associated Press

Иран пригрозил нанести удар по американскому центру искусственного интеллекта, что расположен в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом заявило информационное агентство Tasnim со ссылкой на иранских военных, пишет CNN.

Отмечается, что американский центр искусственного интеллекта «Звездные ворота» в Абу-Даби, разрабатываемый совместно с OpenAI, Oracle и Nvidia, «расположен в пределах досягаемости иранских ракет».

«Иран определил это как стратегическую цель и считает себя ловким ответить в ответ в соответствии со своими законными правами», — говорится в сообщении.

Заметим, что заявление последовало после авиаудара по Тегеранскому технологическому университету имени Шарифа. В настоящее время США не подтвердили свою причастность к этой атаке. В результате удара поврежден вычислительный центр университета и графический процессор, который обеспечивает инфраструктуру для возможностей искусственного интеллекта страны.

Как сообщалось, вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф набросился на президента США Дональда Трампа за «безумие и невежество» после атаки на Университет Шарифа. По его словам, атака якобы была совершена бомбами, способными пробивать бункеры.