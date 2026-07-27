Иран пригрозил Украине: какие ракеты могут долететь и способна ли ПВО их перехватить

Иран / © Associated Press

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После заявлений иранских чиновников о возможном ответе Украины встал вопрос, какими средствами Тегеран теоретически может нанести удар непосредственно со своей территории. Иран имеет арсенал баллистических ракет средней дальности, способных по своим заявленным характеристикам достигать украинской территории.

Об этом пишет Defense Express.

К потенциально опасным относятся ракеты Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr.

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Ракеты Ghadr и Emad имеют заявленную дальность около 2 тысяч километров. Они созданы на базе Shahab-3, которая, в свою очередь, происходит от северокорейской Hwasong-7.

Твердотопливная Sejjil также имеет дальность примерно до 2 тысяч километров, но ее преимуществом является меньшее время подготовки к запуску.

Наиболее дальнобойными эксперты называют Khorramshahr. По разным оценкам, отдельные ее модификации могут преодолевать до 4 тысяч километров, хотя при увеличении дальности масса боевой части, вероятно, уменьшается.

Чем особенно опасна Khorramshahr

Специалисты обращают внимание на то, что для ракеты Khorramshahr Иран разработал боевую часть с суббоеприпасами, которую уже применял во время атак на Израиль. По данным Defense Express, такой боевой блок может разделяться на несколько отдельных элементов, что значительно усложняет работу систем противоракетной обороны.

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Именно поэтому эту ракету называют наиболее опасной из имеющихся образцов.

Эксперты отмечают, что для эффективного противодействия баллистическим ракетам средней дальности необходимы современные системы противоракетной обороны.

Речь идет прежде всего о THAAD, Arrow-2 и Arrow-3. Комплекс Patriot также может перехватывать отдельные баллистические цели, однако его эффективность зависит от типа ракеты, скорости, траектории полета и других факторов.

В то же время эксперты отмечают, что реальные возможности любой ракеты определяются не только заявленными характеристиками, но и условиями применения, типом боевой части, маршрутом полета и возможностями систем противоракетной обороны.

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Иран угрожает Украине атаками — что известно

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно и испугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент «актом агрессии».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно и пригрозил атаками.

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