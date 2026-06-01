Иран приостановил переговоры с США: какие условия выдвигает

Трамп, Иран / © depositphotos.com

Реклама

Иран объявил о приостановлении косвенного обмена сообщениями из США . В Тегеране заявили, что не намерены возвращаться к переговорам, пока израильские войска не прекратят боевые действия и не покинут оккупированные районы Ливана.

Об этом сообщает Tasnim .

"Иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредника", - говорится в сообщении.

Реклама

Иранские чиновники и переговорщики отметили необходимость немедленного прекращения агрессивных и жестоких армейских операций сионистского режима в Газе и Ливане и полного вывода режима с оккупированных территорий Ливана. Отмечается, что переговоров не будет, пока не будут учтены условия Ирана.

Кроме того, Иран и союзники поставили своей целью полностью заблокировать Ормузский пролив и активировать другие фронты, включая пролив Баб-эль-Мандеб, чтобы наказать сионистов и их сторонников.

Ранее Трамп заявил, что предстоящее соглашение между США и Ираном должно гарантировать полный отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Американский президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления в Иране ядерного арсенала. Глава Штатов выразил уверенность, что шансы на заключение нового ядерного соглашения остаются высокими. В то же время официальный Тегеран продолжает отрицать достижение каких-либо договоренностей о своей ядерной программе.

Новости партнеров