Иран привлекает детей к войне с США и Израилем: с любого возраста будут учить убивать

В Иране массово вооружают детей. / © Associated Press

В условиях вооруженного конфликта с США и Израилем иранские власти прибегли к радикальным мерам. Силовые структуры страны начали массово вербовать детей от 12 лет для несения службы на столичных блокпостах и выполнения других задач безопасности.

Об этом пишет Al Arabiya.

Кампания вербовки и задания для школьников

В Иране стартовала масштабная рекрутинговая кампания под названием «За Иран», направленная на привлечение новых людей в ряды силовых структур. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Рахим В дальнейшем заявил государственному телевидению, что молодежь активно заявляет о помощи добровольческому ополчению «Басидж» противостоять «глобальному хулигану» (так в Иране называют Соединенные Штаты).

В задачи таких малолетних добровольцев входит сбор данных, участие в оперативных патрулях, а также организация ночных автомобильных колонн в городе.

"Учитывая возраст желающих присоединиться, мы теперь снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку дети 12-13 лет хотят быть вовлеченными", - рассказал представитель КСИР.

Подростки с автоматами на улицах Тегерана

Местные жители подтверждают присутствие вооруженной молодежи на улицах столицы. По их словам, с начала войны количество блокпостов в Тегеране резко возросло, и на многих из них дежурят именно подростки в гражданской одежде, вооруженные пулеметами, автоматами Калашникова и пистолетами-пулеметами Uzi.

Очевидцы рассказывают, что неподготовленные дети с оружием часто останавливают и обыскивают автомобили, выкрикивают приказы прохожим, когда те оказываются вблизи мест падения ракет и регулярно производят предупредительные выстрелы в воздух. Ночью сторонники режима разъезжают по городу на автомобилях с громкоговорителями, раздают флаги и выкрикивают пропагандистские лозунги.

Напомним, президент Ирана пригрозил мерами мести . Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не совершает превентивных атак, а дает «решительный ответ».