Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Иран признал сотрудничество с Россией во время конфликта на Ближнем Востоке

Главный иранский дипломат не уточнил, помогает ли российская разведка Ирана находить военные объекты США на Ближнем Востоке.

Богдан Скаврон
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / © Associated Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил военное сотрудничество с Россией во время военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке. При этом он уклонился от ответа относительно предоставления Москвой разведывательных данных.

Об этом иранский чиновник говорил в комментарии американскому телеканалу NBC News.

«Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым. Это не секрет. Оно было в прошлом, оно существует до сих пор и будет продолжаться в будущем», — заверил он.

При этом Арагчи добавил, что не владеет конкретной военной информацией, но назвал партнерство с Россией «очень хорошим».

Он не уточнил, помогает ли российская разведка Ирану находить военные объекты США на Ближнем Востоке.

«Они помогают нам во многих различных направлениях, у меня нет никакой детальной информации», — уклонился от прямого ответа главный иранский дипломат.

Война на Ближнем Востоке: что известно о сотрудничестве России и Ирана

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о предоставлении Россией Ирану разведывательных данных о расположении военных объектов США на Ближнем Востоке. Москва передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам точнее наводить ракеты и дроны-камикадзе.

Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме, комментируя сотрудничество России и Ирана, заявили, что главная цель США — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая. Он также заявил, что Иран не боится возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны.

В пятницу, 6 марта, президент РФ Владимир Путин впервые поговорил с президентом ИранаМасудом Пезешкианом после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против этой страны и ликвидировали ее верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

До сих пор Путин так и не решился критиковать США за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

При этом главный идеолог «русского мира» Александр Дугин прогнозирует повторение иранского сценария для Кремля и предполагает физическое устранение российского президента.

Дата публикации
Количество просмотров
85
