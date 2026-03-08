Иран признал сотрудничество с Россией во время конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил военное сотрудничество с Россией во время военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке. При этом он уклонился от ответа относительно предоставления Москвой разведывательных данных.

Об этом иранский чиновник говорил в комментарии американскому телеканалу NBC News.

«Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является чем-то новым. Это не секрет. Оно было в прошлом, оно существует до сих пор и будет продолжаться в будущем», — заверил он.

Реклама

При этом Арагчи добавил, что не владеет конкретной военной информацией, но назвал партнерство с Россией «очень хорошим».

Он не уточнил, помогает ли российская разведка Ирану находить военные объекты США на Ближнем Востоке.

«Они помогают нам во многих различных направлениях, у меня нет никакой детальной информации», — уклонился от прямого ответа главный иранский дипломат.

Война на Ближнем Востоке: что известно о сотрудничестве России и Ирана

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о предоставлении Россией Ирану разведывательных данных о расположении военных объектов США на Ближнем Востоке. Москва передает Тегерану точные координаты американских кораблей и самолетов, что позволяет иранским силам точнее наводить ракеты и дроны-камикадзе.

Реклама

Это сотрудничество уже привело к трагическим последствиям: в результате атаки беспилотника в Кувейте погибли шесть военнослужащих США.

В Белом доме, комментируя сотрудничество России и Ирана, заявили, что главная цель США — борьба с иранским режимом, и возможная поддержка Тегерана со стороны Москвы не изменит этих планов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил постоянную поддержку со стороны России и Китая. Он также заявил, что Иран не боится возможного наземного вторжения войск Соединенных Штатов и считает, что такая операция станет «катастрофой» для американской стороны.

В пятницу, 6 марта, президент РФ Владимир Путин впервые поговорил с президентом ИранаМасудом Пезешкианом после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против этой страны и ликвидировали ее верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Реклама

До сих пор Путин так и не решился критиковать США за ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

При этом главный идеолог «русского мира» Александр Дугин прогнозирует повторение иранского сценария для Кремля и предполагает физическое устранение российского президента.