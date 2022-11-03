Иран против Саудовской Аравии: будет ли большая война на Среднем Востоке и кому она выгодна

США, Саудовская Аравия и несколько других соседних государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил в регионе из-за угрозы со стороны Ирана.

Еще 1 ноября Саудовская Аравия поделилась с США разведывательными данными, свидетельствующими о подготовке Ираном "неизбежного нападения" на это королевство, а также на иракский город Эрбиль, где базируются американские вооруженные силы. По опубликованной тогда информации, агрессия может начаться в ближайшие 48 часов, то есть до конца суток 3 ноября.

США, Саудовская Аравия и несколько других соседних с ней государств повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас об угрозе нового военного конфликта на Среднем Востоке.

Причины обострения отношений

Власти Саудовской Аравии предупредили США, что Иран планирует в ближайшее время напасть на королевство и северный Ирак для отвлечения своего населения от антиправительственных протестов.

Ранее Иран утверждал, не предоставив доказательств, что Саудовская Аравия, а также США и Израиль стоят за антиправительственными протестами, продолжающимися в стране с середины сентября.

В октябре командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана предупредил Саудовскую Аравию о необходимости уменьшить освещение протестов в Иране спутниковыми каналами на языке фарси, в частности, телеканалом Iran International, который поддерживает Саудовская Аравия и базируется в Лондоне. Об этом напоминает Al Jazeera.

“Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ. Вы вовлечены в это дело и знаете, что вы уязвимы", — заявил генерал-майор Хоссейн Салами.

Первые признаки конфликта

С конца сентября Иран начал атаковать северный Ирак. С территории Исламской республики были выпущены десятки баллистических ракет и беспилотников. Один из дронов сбили американские военные, поскольку тот летел в иракский город Эрбиль, где базируются войска США.

Иран причиной своих атак указывал вспышку протестов на своей территории, организованных якобы курдскими сепаратистскими группировками, находящимися в Эрбиле.

Реакция США

По словам пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера, Пентагон обеспокоен предупреждениями от Саудовской Аравии и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

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"Мы оставляем за собой право защищать себя независимо от того, где служат наши силы, в Ираке или где-либо", – добавил он.

В Саудовской Аравии уже размещены американские истребители F-22. Как сообщил CNN неназванный американский чиновник, они готовы противостоять любым угрозам. По информации издания, целью возможной атаки Ирана могут быть энергетические объекты.

Отрицание Ирана

В среду, 2 ноября, Иран отверг угрозу Саудовской Аравии.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани сказал, что такие сообщения являются "безосновательными обвинениями" и направлены на то, чтобы запятнать отношения Тегерана с его соседями.

"Исламская Республика Иран считает установление и улучшение стабильности и безопасности в регионе возможным путем конструктивного взаимодействия с соседями и будет серьезно добиваться этого", — цитирует его заявление Al Jazeera.

Рука Москвы

Военный эксперт Олег Жданов считает, что к войне против Саудовской Аравии Иран может подталкивать Россия.

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В комментарии ТСН.ua он сказал, что это нужно Кремлю, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

"Это выгодно России, потому что любая война может отвлечь внимание от нашей войны с РФ. Здесь очень сложная политическая формула. И для нас это выгодно, потому что тогда Иран может не передавать РФ оружие, а с другой — Саудовская Аравия уже обратилась к США за военной помощью. Для нас это может оказаться проблемой, потому что тогда нам будут предоставлять меньше оружия. А РФ будет делать все, что угодно, чтобы отвлечь внимание от Украины", — пояснил Олег Жданов.

Справка

Иран и Саудовская Аравия являются ведущими исламскими государствами, но принадлежат к разным ответвлениям этой религии.

Исламская республика Иран находится под властью духовного шиитского лидера — аятоллы Али Хаманеи. Королевство Саудовская Аравия является ведущим исламским суннитским государством.

В 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как иранские протестующие штурмовали ее посольство в Тегеране из-за казни шиитского проповедника.

В 2019 году США и Саудовская Аравия обвинили Иран в причастности к большой атаке на востоке Саудовской Аравии, которая вдвое сократила добычу в богатом нефтью королевстве и повлекла за собой скачок цен на энергоносители. Иранцы возражали, что стоят за нападением.

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