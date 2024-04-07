Иран публично угрожает Израилю: ни одно посольство больше не безопасно

Иранский генерал утверждает, что Израиль уже закрыл 28 своих дипломатических представительств "из-за страха".

В воскресенье, 7 апреля, высокопоставленный иранский генерал Яхья Рахим Сафави публично заявил, что ни одно посольство Израиля больше не безопасно.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление военного советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Он также добавил, что со вчерашнего дня Израиль уже "закрыл 28 посольств из-за страха", включая дипломатические представительства в Иордании, Египте, Бахрейне и Турции, но эта информация не была подтверждена другими источниками.

Угрозы израильским посольствам прозвучали на фоне обвинений Израиля в воздушном ударе по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Яхья Рахим Сафав заявил, что нападение является "нарушением международных законов".

Напомним, во время удара 1 апреля по дипломатическому представительству Ирана в Сирии погиб бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди — старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран сразу пообещал отомстить Израилю, но Израиль не подтвердил причастность к этой атаке.

В пятницу, 5 апреля, представители США заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного значительного удара Ирана по целям в Израиле.

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