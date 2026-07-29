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Иран пытался внезапно атаковать американские войска: в CENTCOM заявили о перехвате всех ракет
Корпус стражей Исламской революции запустил несколько баллистических ракет по силам США на Ближнем Востоке.
Иранские военные предприняли попытку внезапного ракетного удара по американским силам, расположенным на Ближнем Востоке. Все запущенные ракеты удалось перехватить.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США ( CENTCOM ).
По данным американского командования, 28 июля в 17:45 по восточноамериканскому времени силы Корпуса стражей Исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет.
В CENTCOM назвали это попыткой внезапной атаки на находящихся в регионе американских военных.
"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Силы США остаются бдительными и находятся в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении командования.
Количество запущенных ракет, средства их перехвата и конкретные объекты, которые могли быть целями атаки, в CENTCOM не уточнили. По данным отдельных СМИ, ракеты могли быть направлены в сторону американских военных баз в Иордании, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Иранские власти пока публично не комментировали заявление американского командования.
Напомним, что ранее Иран пригрозил убийством Мелании Трамп: что известно о скандальном призыве