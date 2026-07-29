Иран пытался внезапно атаковать американские войска: в CENTCOM заявили о перехвате всех ракет

Иран и США

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Иранские военные предприняли попытку внезапного ракетного удара по американским силам, расположенным на Ближнем Востоке. Все запущенные ракеты удалось перехватить.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США ( CENTCOM ).

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По данным американского командования, 28 июля в 17:45 по восточноамериканскому времени силы Корпуса стражей Исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет.

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В CENTCOM назвали это попыткой внезапной атаки на находящихся в регионе американских военных.

"Все иранские ракеты были успешно перехвачены. Силы США остаются бдительными и находятся в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении командования.

Количество запущенных ракет, средства их перехвата и конкретные объекты, которые могли быть целями атаки, в CENTCOM не уточнили. По данным отдельных СМИ, ракеты могли быть направлены в сторону американских военных баз в Иордании, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Иранские власти пока публично не комментировали заявление американского командования.

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