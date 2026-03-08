Иран расширяет географию ударов: посольство США в Багдаде атаковали ракетами "Катюша"

Флаги Ирака и США / Иллюстративное изображение

Вечером субботы, 7 марта, посольство Соединенных Штатов в столице Ирака Багдаде потерпело ракетный удар. Для атаки по дипломатическому представительству в Багдаде боевики использовали советские реактивные системы залпового огня "Катюша".

Об этом пишет Hindustan Times.

Работа ПВО и реакция властей Ирака

По информации The Caspian Post, серия мощных взрывов раздалась по всей столице, после чего непосредственно возле здания американского посольства сработали системы противовоздушной обороны.

В то же время, как уточняет The Straits Times, защитная система C-RAM смогла успешно перехватить ракеты, поэтому ни одна из них не упала на территорию дипведомства и обошлась без человеческих жертв.

В ответ на этот инцидент премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани отдал приказ силовикам немедленно разыскать тех, кто совершил атаку, чтобы привлечь их к ответственности.

"Это маргинальные группы, действующие вне закона и не представляющие волю иракского народа", - цитирует издание иракского премьера.

Масштабная атака Ирана на базы США

Эти обстрелы произошли на фоне более широкой эскалации конфликта в регионе. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об ударах беспилотниками по американскому авиационному центру на базе Аль-Дафра вблизи Абу-Даби в ОАЭ, а также по военным США в Бахрейне. Кроме того, по данным Reuters, очевидцы подтвердили мощные взрывы в Дохе, столице Катара.

В то же время The Media Line опубликовало неожиданное заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором выразило сожаление по поводу ударов по соседним государствам Персидского залива. Он пообещал, что такие обстрелы прекратятся, объяснив инциденты якобы отсутствием полного контроля над действиями военных.

Напомним, Россия официально поддержала Иран в войне против США. Посол РФ в Великобритании обвинил США и Израиль в эскалации, заявив, что Иран только защищается.