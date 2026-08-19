Иран рассматривает возможность ударов по Европе - Financial Times

Иранская ракета. / © Associated Press

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Иран рассматривает возможность ударов по американским военным объектам в Европе, если президент США Дональд Трамп решит расширить войну. В Тегеране, по данным источников, уже оценивают потенциальные цели и варианты дальнейшей эскалации.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, близкие к иранскому режиму.

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По их словам, иранские военные рассматривали возможность атаки на американские объекты в странах Юго-Восточной Европы. Среди них упоминается Болгария, которая в прошлом месяце разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских самолетов.

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К потенциальным целям также может относиться Кипр. В марте беспилотник уже атаковал британскую авиабазу Акротыри на острове.

Отдельно иранские силы, по данным источников, рассматривали возможность ударов по подводным волоконно-оптическим кабелям в Ормужском проливе в случае нового обострения.

В Тегеране все больше готовятся к новой войне

Как отмечает FT, среди представителей иранского режима все больше распространяется мнение, что вопрос обновления масштабной войны стоит не в плоскости «случится ли это», а «когда».

Переговоры по возобновлению работы Ормузского пролива зашли в тупик. В то же время, верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи назначил сторонников жесткой линии на ключевые должности в силовых структурах и армии.

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Трамп во вторник заявил, что никаких переговоров или обсуждений с Тегераном пока нет, и они не запланированы.

Представители Корпуса стражей Исламской революции и другие иранские военные уже предупреждали, что в случае нового полномасштабного конфликта Тегеран может выйти за пределы предыдущей стратегии ударов по американским базам, энергетическим объектам и другой инфраструктуре на Ближнем Востоке.

В прошлом месяце КСИР также угрожал Великобритании из-за использования США британских военных баз, заявив, что любой объект, который будет использоваться для ударов по Ирану, будет считаться законной целью.

Может ли Иран реально ударить по Европе

Научный сотрудник Royal United Services Institute Сидхард Каушал назвал угрозу для Европы «реальной, но ограниченной».

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По его словам, Иран может применить баллистические ракеты средней дальности против американских объектов в Южной и Юго-Восточной Европе, в частности, ракеты семейства «Шахаб». Однако на больших дистанциях их эффективность и точность могут снижаться.

Источники FT отмечают, что масштабы ответа Ирана будут зависеть от действий Вашингтона.

Один из собеседников заявил, что Тегеран готовит план дальнейшего расширения конфликта на случай, если Трамп реализует предварительные угрозы атаковать иранскую инфраструктуру.

Другой источник заявил, что в случае новой агрессии со стороны США Иран якобы не будет устанавливать никаких ограничений для ответа.

«Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар по Европе», — сказал собеседник FT.

Иран уже демонстрировал дальнобойные возможности

После начала войны США и Израиля в феврале Вашингтон обвинял Тегеран в попытках ударов ракетами по совместной американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, примерно в 4000 км от Ирана. Ни одна из ракет тогда не достигла цели.

В марте Турция заявила, что системы ПВО НАТО перехватили несколько баллистических ракет, запущенных из Ирана. В тот же месяц британскую авиабазу Акротири на Кипре атаковал беспилотник. Западные чиновники тогда предполагали, что он мог быть иранского происхождения, но запущен региональными прокси-силами.

Также источники FT назвали удар в прошлом месяце по американской базе в Иордании, в результате которого погибли трое американских военных, самой точной дальнобойной атакой Ирана.

По словам одного из собеседников издания, этот удар был также сигналом для Европы.

Эскалация зависит от Вашингтона

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, заключенный в июне, сорвался в прошлом месяце после атак Тегерана на суда в проливе. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей, после чего возобновились взаимные удары и американская блокада иранских портов.

Дипломатические усилия пока не принесли результата, а перспектива более широкого соглашения по завершению войны остается неопределенной.

Эксперты отмечают, что для Ирана прямые удары по Европе остаются сложным сценарием из-за проблем с дальностью и точностью ракет. Поэтому более эффективным путем могут оставаться атаки из-за союзных группировок — шиитских формирований в Ираке, «Хезболла» в Ливане или хуситов в Йемене.

В то же время, внутри иранского режима усиливаются позиции сторонников жесткой линии, которые считают, что США нельзя доверять и что Тегеран должен нанести Вашингтону больший вред, чтобы заставить его выполнять будущие договоренности.

Напомним, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном намерен объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов. В Иране категорически отвергли такие претензии и заявили, что пролив будет оставаться закрытым, пока Вашингтон не выполнит условия Тегерана.

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