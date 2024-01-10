Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине — Sky News

Дальность полета нового дрона Shahed-107 – до 1500 км. Он будет оснащен трансмиттером для передачи видео.

Иран разработал новую модель дрона-камикадзе Shahed-107 для войны России против Украины. Кроме того, Тегеран близок к передаче Москве ракет класса "земля-земля".

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в области безопасности.

Собеседник издания сообщил, что Иран уже мог предложить России несколько единиц специально разработанного беспилотника в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 млн долл.

Характеристики дрона Shahed-107

Новый дрон-камикадзе Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным "хвостом". Этот дрон длиной около 2,5 м и с размахом крыльев в 3 м, благодаря чему БПЛА можно запускать с транспорта. Дальность полета Shahed-107 – до 1500 км.

Также предполагается, что дрон-камикадзе будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта, чтобы наносить поражение другими дронами или системами вооружения.

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Источник издания сообщил, что Силы безопасности Ирана провели испытания с россиянами на авиабазе в центральной части своей страны. В частности, были опробованы беспилотники Shahed-107 и Shahed-136.

Собеседник также сообщил, что Россия ожидает вскоре получить от Ирана высокоточные ракетные комплексы класса "земля-земля". Речь идет о ракетах с дальностью более 300 км.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили первый беспилотник Shahed-238 с реактивным двигателем. Однако в Воздушных силах ВСУ сообщили, что пока не могут подтвердить эти данные.

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