Иран разрешил проход кораблям еще одной страны через Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар, сообщает CNN.

По его словам, согласно достигнутой договоренности, ежедневно пролив смогут проходить по два судна.

Реклама

«Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он предвестник мира и поможет установить стабильность в регионе», — написал Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг, 26 марта, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном.

